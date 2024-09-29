Грузия предложила РФ приступить к улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Грузия положительно оценивает слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь Тбилиси наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией, а также предлагает перейти к конкретным шагам.