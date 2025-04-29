С днём рождения, Сказочный патруль!

Присоединяйся к волшебному празднику! Все сказочные жители ждут только тебя! Смотри в эфире телеканала «Карусель» любимый мультсериал «Сказочный патруль» в 19:00 и полнометражный мультфильм «Сказочный патруль.
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