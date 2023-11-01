27 октября состоялся торжественный прием в октябрята. Школьная дружина пополнилась на 84 октябренка. Ребята успешно справилис...

27 октября состоялся торжественный прием в октябрята. Школьная дружина пополнилась на 84 октябренка. Ребята успешно справились с заданиями, которые их ждали на 7 станциях маршрутной игры ´Путешествие в октябрятию´ .
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