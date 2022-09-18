Le Monde: Китай осторожно помогает экономике России

Экспорт в Китай, выросший уже на 50%, помогает бюджету России, что сильно огорчает чиновников из Евросоюза и США, чьи санкции преследовали цель «разорить» Москву, теперь же Вашингтон вводит санкции и против китайских компаний, пишет Le Monde.