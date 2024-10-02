Россиянам раскрыли способы побороть осеннюю хандру

Осенью многие люди сталкиваются с апатией и упадком сил, бороться с этим состоянием помогут ароматерапия, хобби и некоторые другие методы, считает медицинский психолог «Европейского медицинского центра» (ЕМС) Валерия Мошняцкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии