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Россиянам раскрыли способы побороть осеннюю хандру

Россиянам раскрыли способы побороть осеннюю хандру

Осенью многие люди сталкиваются с апатией и упадком сил, бороться с этим состоянием помогут ароматерапия, хобби и некоторые другие методы, считает медицинский психолог «Европейского медицинского центра» (ЕМС) Валерия Мошняцкая.

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