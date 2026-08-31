ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

В ночь на понедельник, 31 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на Москву.
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