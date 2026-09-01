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Газета.ру

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УФН: физики проследили эволюцию сверхмассивных черных дыр, выявив их цикличность

УФН: физики проследили эволюцию сверхмассивных черных дыр, выявив их цикличность

Ученые из Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) разработали метод «внегалактической археологии» — изучения «артефактов» прошлой активности черных дыр, таких как газовые облака и радиоволны, чтобы восстановить их историю.

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