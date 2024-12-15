"Юбку можно, на пляж можно и с мальчиками можно". Знакомая узбечка поведала, как на самом деле живут девушки в Узбекистане

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как наши люди представляют себе Узбекистан ? Ну примерно так: В представлении многих сограждан В представлении многих сограждан В представлении многих сограждан Но на самом деле, это полная чушь.