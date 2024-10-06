Суд арестовал зампреда комитета по инвестициям правительства Петербурга

t.me/пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заместителя председателя комитета по инвестициям правительства Петербурга Максима Шарипова.
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