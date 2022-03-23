Хорхе Масвидаль – о нападении на Колби: «Доброе утро всем, кроме тех, кто болтает о чужих детях»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался об инциденте с участием Колби Ковингтона. Напомним, что Масвидаль напал на своего бывшего одноклубника в одном из ресторанов Майами: Хорхе неожиданно атаковал Колби и выбил у него зуб, после чего Ковингтон убежал и вызвал полицию.