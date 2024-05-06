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Петербургский дневник

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Петербург усовершенствует закон о научно-технической политике для развития инноваций

Петербург усовершенствует закон о научно-технической политике для развития инноваций

Это позволит экономическому сектору оперативно внедрять передовые разработки в производственные процессы Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок, инновационная деятельность в городе продолжит активно развиваться.

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