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Рейтинги Euro NCAP 2026: Aion UT, Geely E2 и Leapmotor B05 прошли краш-тесты

Рейтинги Euro NCAP 2026: Aion UT, Geely E2 и Leapmotor B05 прошли краш-тесты

Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) опубликовала 3 сентября 2026 года результаты очередного раунда тестов безопасности.

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