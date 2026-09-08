Почему сварной шов лопается строго посередине через 5 минут после сварки

Сварной шов может выглядеть прочным сразу после сварки, но через несколько минут после остывания внезапно лопнуть прямо посередине.
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