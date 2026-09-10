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Парк возрожденных вымерших животных могут создать на Командорских островах

Парк возрожденных вымерших животных могут создать на Командорских островах

Марина Круглякова/ТАСС На Командорских островах могут создать парк с возрожденными видами давно исчезнувших животных.

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