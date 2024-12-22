В 2024 году россияне чаще всего покупали онлайн-курсы по IT и дизайну

Самыми популярными направлениями онлайн-образования у россиян в 2024 году стали курсы по программированию и IT (19%), дизайну (17%), маркетингу и продажам (9%), красоте и здоровью (8%), бизнесу и управлению (7%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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