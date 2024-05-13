Возобновилось строительство самого высокого здания в мире

Рендер небоскреба Jeddah Tower / © SaudiProject Ранее Саудовская Аравия приняла решение возобновить строительство 1000-метрового небоскреба Jeddah Tower и уже выбрала подрядчика — китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation.
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