Максим Фадеев готов создать аналог «Евровидения»

Конкурс назовут «Евроазия» и будут проводить в Узбекистане.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса «Евроазия», который станет для России заменой «Евровидения».
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