"Легализованные раскольники киевского патриархата нас избивают": митрополит Черкасский и Каневский Феодосий обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею после того, как неизвестные в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ.
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