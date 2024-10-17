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"Легализованные раскольники киевского патриархата нас избивают": митрополит Черкасский и Каневский Феодосий обратился к...

"Легализованные раскольники киевского патриархата нас избивают": митрополит Черкасский и Каневский Феодосий обратился к...

"Легализованные раскольники киевского патриархата нас избивают": митрополит Черкасский и Каневский Феодосий обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею после того, как неизвестные в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ.

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