"Легализованные раскольники киевского патриархата нас избивают": митрополит Черкасский и Каневский Феодосий обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею после того, как неизвестные в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ.