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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 869-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 25 шайб

Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота на 57-й минуте матча с «Торонто» (5:2), сыграв впервые после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

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