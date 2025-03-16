Добрый Мир
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Добрый Мир

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В США назвали Маска щитом Трампа от критики

В США назвали Маска щитом Трампа от критики

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в Белом доме часто называют «щитом» президента от критики, по мнению экс-советника, Маск однажды потребует за это свою цену.

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Комментарии
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Eduard
Болтон он же &quot;Болтун&quot; дурак с усами!
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