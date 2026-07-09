‼️🇮🇷🇺🇸Иран наносит массированный удар по базам США на Ближнем Востоке ▪️После ударов ракет горит база 5-го флота США в Бахрейне и военные объекты в Кувейте.
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‼️🇮🇷🇺🇸Иран наносит массированный удар по базам США на Ближнем Востоке ▪️После ударов ракет горит база 5-го флота США в Бахрейне и военные объекты в Кувейте.
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