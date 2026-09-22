CSIRO: рыбы и крабы создают вокруг затонувших судов следы "перемешивания"

Студенты австралийских университетов на борту исследовательского судна Investigator научного агентства CSIRO обнаружили загадочные отверстия на морском дне вокруг затонувшего корабля.
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