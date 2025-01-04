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Шаляпин объясняет, почему холост: «У меня было три жены, одна умерла. Я что, должен каждый год бегать в загс?»

Шаляпин объясняет, почему холост: «У меня было три жены, одна умерла. Я что, должен каждый год бегать в загс?»

Три года назад Прохор Шаляпин пережил личную трагедию — не стало его супруги Татьяны-Клаудии Дэвис. Женщина скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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