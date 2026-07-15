БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Средней Азии кончается вода – новые миллионы необразованных мигрантов вот-вот двинутся в Россию

В Средней Азии кончается вода – новые миллионы необразованных мигрантов вот-вот двинутся в Россию

Проблема с нехваткой воды в бывших среднеазиатских республиках СССР стремительно нарастает.

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Комментарии
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Валерий
Если страна канализация то все гавно мира в гости к нам !!!
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3 н.