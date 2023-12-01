Экс-глава Центра подготовки спортсменов РФ получил семь лет за растрату

Суд признал бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова и еще пятерых спортивных функционеров виновными в растрате 26 млн рублей бюджетных средств при трудоустройстве «мертвых душ», узнали «Известия» и поговорили с экспертами о резонансном в спортивной сфере уголовном деле.
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