Экс-глава Центра подготовки спортсменов РФ получил семь лет за растрату

Суд признал бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова и еще пятерых спортивных функционеров виновными в растрате 26 млн рублей бюджетных средств при трудоустройстве «мертвых душ», узнали «Известия» и поговорили с экспертами о резонансном в спортивной сфере уголовном деле.