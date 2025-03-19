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Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд России рассматривает возможность сокращения до 31 специальности перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ).

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