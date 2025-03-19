Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд России рассматривает возможность сокращения до 31 специальности перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ).
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