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Медвежий угол

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А судьи кто… или Бизнес под судейской мантией

А судьи кто… или Бизнес под судейской мантией

Великая русская традиция — задавать сакраментальный вопрос: «А судьи кто?» — наконец получила свой вполне материальный, даже недвижимый ответ.

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Комментарии
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Владимир Гордиенко
А до реформы величать их - судейских не &quot;Ваша Честь&quot;, а &quot;твоя подлость&quot;!
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4 час.
Балу -
Он не одинок... Таких по России - не одна сотня... А то и тысяча... А уж если толстомордые чиновничьи и депутатские ряды как следует потрясти, так на пару-тройку годовых бюджетов какого-нибудь города-миллионника запросто натрясти можно...
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1 час.
Karmadon
Самая криминальная структура в  РФ - &quot;правоохранительная&quot;. Как это ни парадоксально.
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20 мин.
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