А судьи кто… или Бизнес под судейской мантией

А до реформы величать их - судейских не "Ваша Честь", а "твоя подлость"!

Балу -

Он не одинок... Таких по России - не одна сотня... А то и тысяча... А уж если толстомордые чиновничьи и депутатские ряды как следует потрясти, так на пару-тройку годовых бюджетов какого-нибудь города-миллионника запросто натрясти можно...