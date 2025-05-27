Великая русская традиция — задавать сакраментальный вопрос: «А судьи кто?» — наконец получила свой вполне материальный, даже недвижимый ответ.
А судьи кто… или Бизнес под судейской мантией
Комментарии
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Владимир Гордиенко
А до реформы величать их - судейских не "Ваша Честь", а "твоя подлость"!
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4 час.
Балу -
Он не одинок... Таких по России - не одна сотня... А то и тысяча... А уж если толстомордые чиновничьи и депутатские ряды как следует потрясти, так на пару-тройку годовых бюджетов какого-нибудь города-миллионника запросто натрясти можно...
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1 час.
Karmadon
Самая криминальная структура в РФ - "правоохранительная". Как это ни парадоксально.
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20 мин.
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