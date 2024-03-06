Стильный наряд в один «клик»: весенние образы на все случаи жизни

Международный женский день уже не за горами. «Сноб» вместе с Системой быстрых платежей (СБП) и маркетплейсом OZON составил рандомайзер, который подскажет, что надеть 8 Марта, несмотря на выбранную для торжества локацию.
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