"Нам действительно это нужно?" Любовник посмотрел на меня с удивлением и, казалось, обиделся на мое предложение использовать секс-игрушку, чтобы я могла прийти к кульминации во время близости.
Одна вещь, которой мужчины боятся в спальне
Комментарии
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Олег Самойлов
Во как! "...Я начала регулярно использовать секс-игрушки только с возрастом и в основном с постоянными партнёрами..."! Интересно, а СКОЛЬКО их, этих ПОСТОЯННЫХ партнеров? Каждый день новый по неделям иль по дням месяца, исключая течку? Хотя, вполне возможно, и ВО ВРЕМЯ сего действа!
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