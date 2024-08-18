Одна вещь, которой мужчины боятся в спальне

Олег Самойлов

Во как! "...Я начала регулярно использовать секс-игрушки только с возрастом и в основном с постоянными партнёрами..."! Интересно, а СКОЛЬКО их, этих ПОСТОЯННЫХ партнеров? Каждый день новый по неделям иль по дням месяца, исключая течку? Хотя, вполне возможно, и ВО ВРЕМЯ сего действа!