Женские страсти
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Женские страсти

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Одна вещь, которой мужчины боятся в спальне

Одна вещь, которой мужчины боятся в спальне

"Нам действительно это нужно?" Любовник посмотрел на меня с удивлением и, казалось, обиделся на мое предложение использовать секс-игрушку, чтобы я могла прийти к кульминации во время близости.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Во как! &quot;...Я начала регулярно использовать секс-игрушки только с возрастом и в основном с постоянными партнёрами...&quot;! Интересно, а СКОЛЬКО их, этих ПОСТОЯННЫХ партнеров? Каждый день новый по неделям иль по дням месяца, исключая течку?  Хотя, вполне возможно, и ВО ВРЕМЯ сего действа!
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