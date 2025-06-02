Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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TVP: Навроцкий одержал верх на выборах президента Польши

TVP: Навроцкий одержал верх на выборах президента Польши

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий одерживает верх на выборах. Об этом сообщил TVP. По данным телеканала, после обработки 99,55% бюллетеней кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал 51% голосов избирателей.

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