Россия может гордиться множеством достижений за последние 20 лет. Часть 2 (ВИДЕО)

Россия может гордиться множеством достижений за последние 20 лет. Часть 2. Продолжаем подборку российских достижений — от лечения рака до беспилотной сельхозтехники.
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