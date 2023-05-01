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Филатов — о переходе в Азию: у Федерации шахмат России начинается новая историческая глава

Филатов — о переходе в Азию: у Федерации шахмат России начинается новая историческая глава

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал переход организации в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) началом новой исторической главы.

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