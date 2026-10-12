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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Лью о пропуске сезона: «В этом году у меня много обязательств. Когда разберусь с этими делами, вернусь к привычным тренировкам в фигурном катании»

Двукратная олимпийская чемпионка из США Алиса Лью подтвердила, что после пропуска сезона вернется в фигурное катание.

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