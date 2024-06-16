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«Крымчан для работы не хватает», – власти объяснили «возникновение» мигрантов

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Комментарии
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лина любимцева
Вт именно! И шляются толпами весь день по населенным пунктам и городам... Это &quot;работа&quot; у них такая?
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1 час.
лл
лина любимцева
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