«Крымчан для работы не хватает», – власти объяснили «возникновение» мигрантов

Вт именно! И шляются толпами весь день по населенным пунктам и городам... Это "работа" у них такая?

лл

лина любимцева

Раз Аксёнов так говорил, значит ТАК И ЕСТЬ!! Аксёнов не из трепачей... Но у нас, можно подумать,кто-то интересуется, чего хотят, или не хотят местные власти и люди...