Политнавигатор Объемы строительства в Крыму уже в шесть раз превысили показатели последнего года пребывания полуострова под украинской оккупацией.
«Крымчан для работы не хватает», – власти объяснили «возникновение» мигрантов
Комментарии
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лина любимцева
Вт именно! И шляются толпами весь день по населенным пунктам и городам... Это "работа" у них такая?
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1 час.
лл
лина любимцева
Раз Аксёнов так говорил, значит ТАК И ЕСТЬ!! Аксёнов не из трепачей... Но у нас, можно подумать,кто-то интересуется, чего хотят, или не хотят местные власти и люди...
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1 час.
Поля Русс
ДАЙ БОГ!!!КРЫМЧАНЕ! МАЛЕЙШЕЕ ПОПОЛЗНОВЕНИЕ НА ВАШУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ОТ ПРИЕЗЖИХ КИШЛАЧНЫХ УШЛЁПКОВ-ПРЕСЕКАЙТЕ..СРАЗУ....ИНАЧЕ БЕДА...СЯДУТ НА ШЕЮ...
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58 мин.
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