Китайский автопром сближается с Россией

«Американцы рано или поздно будут усиливать санкции против Китая, они используют свои технологии, электронику, IT в качестве оружия в политической борьбе, поэтому сотрудничество КНР и России неизбежно будет укрепляться».
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