Президент Украины Владимир Зеленский, заняв свой пост, полностью поменял свою политическую и нравственную ориентацию Об этом в статье, опубликованной «Коммерсантом», пишет экс-президент и бывший премьер России Дмитрий Медведев, ныне занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.
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