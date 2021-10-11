«Сменил ориентацию». Медведев размазал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, заняв свой пост, полностью поменял свою политическую и нравственную ориентацию Об этом в статье, опубликованной «Коммерсантом», пишет экс-президент и бывший премьер России Дмитрий Медведев, ныне занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.