Джабари Паркер набрал 10 очков в дебюте за «Барсу» в Евролиге. Все они пришлись на 4-ю четверть

Форвард Джабари Паркер дебютировал за «Барселону» в Евролиге. В матче с «Анадолу Эфесом» (91:74) Паркер набрал 10 очков (4 из 6 с игры), 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 17 минут на площадке.