Две трети мандаринов привозят в Россию из Турции и Египта

Две трети мандаринов, которые импортирует Россия, приезжают из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды — из ЮАР, следует из данных Руспродсоюза за первые десять месяцев прошлого года, которые он предоставил РИА Новости.
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