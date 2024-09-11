У России есть бомба ужасной разрушительной силы, для четырёх бригад ВСУ в ДНР готовы клещи, наши войска освободили три села под Курском: Карта специальной военной операции на Украине на 11 сентября 2024 года Юлия СоколоваВакуумная авиационная бомба ОДАБ-9000, мощность которой достигает 44 тонн в тротиловом эквиваленте, привлекла внимание экспертов и военных аналитиков.