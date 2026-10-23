Румыния: Один моряк погиб, а трое пропали без вести после предполагаемого удара российского беспилотника по грузовому кораблю «Хорив» под флагом Коморских Островов примерно в 13 морских милях (24,1 км) от побережья Констанцы в утренние часы.
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