Дипломат оценил значимость зерновой сделки для России

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») наносит России политический ущерб и экономически ничего не дает, рассказал «Известиям» 1 ноября экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.