ИЗВЕСТИЯ iz

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Дипломат оценил значимость зерновой сделки для России

Дипломат оценил значимость зерновой сделки для России

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») наносит России политический ущерб и экономически ничего не дает, рассказал «Известиям» 1 ноября экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

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