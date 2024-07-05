В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту

Сотрудники отделения № 6 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску в ходе оперативного сопровождения уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей Новосибирска, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.