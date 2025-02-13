В аэропорту задержан иностранец с незадекларированным товаром

На таможне в аэропорту у пассажира был обнаружен незадекларированный товар, сообщает Noi.md. Инцидент был зафиксирован сотрудниками таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва после того, как они провели специальный контроль багажа пассажиров рейса Стамбул – Кишинёв.