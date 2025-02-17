Китаец открыл в Петербурге бордель, где работала девочка-подросток Полиция Василеостровского района прикрыла публичный дом, замаскированный под караоке-клуб.
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Китаец открыл в Петербурге бордель, где работала девочка-подросток Полиция Василеостровского района прикрыла публичный дом, замаскированный под караоке-клуб.