МИД КНР: "Будущее и судьбу Сирии должен решать сирийский народ"

Китай внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отметив, что сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии являются приоритетной целью, а любые политические решения должны учитывать интересы граждан этой страны, сообщает russian.