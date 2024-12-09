МИД КНР: "Будущее и судьбу Сирии должен решать сирийский народ"

Китай внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отметив, что сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии являются приоритетной целью, а любые политические решения должны учитывать интересы граждан этой страны, сообщает russian.
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