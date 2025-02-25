БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Муфтий и мифы, или Размышления на полях доклада Д. В. Мухетдинова о российской истории

Муфтий и мифы, или Размышления на полях доклада Д. В. Мухетдинова о российской истории

Знаменитая картина В. М. Васнецова. Время, место и обстоятельства Крещения Владимира и его ближайшего окружения в науке носят дискуссионный характер, но бесспорно другое: именно принятие Православия сформировало культурный код выросшего из конгломерата племён народа, стоявшего у истоков древнерусской, а потом и российской государственности Старые песни о евразийском главном С некоторым опозданием я познакомился с прочитанным ещё в ноябре минувшего года докладом муфтия Д.

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