Муфтий и мифы, или Размышления на полях доклада Д. В. Мухетдинова о российской истории

Знаменитая картина В. М. Васнецова. Время, место и обстоятельства Крещения Владимира и его ближайшего окружения в науке носят дискуссионный характер, но бесспорно другое: именно принятие Православия сформировало культурный код выросшего из конгломерата племён народа, стоявшего у истоков древнерусской, а потом и российской государственности Старые песни о евразийском главном С некоторым опозданием я познакомился с прочитанным ещё в ноябре минувшего года докладом муфтия Д.