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Филиппо назвал безумной идею изъятия сбережений французов для помощи Киеву

Филиппо назвал безумной идею изъятия сбережений французов для помощи Киеву

Использование сбережений французов для финансирования киевского режима недопустимо, заявил в соцсети X* лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя статью газеты Le Monde, в которой предлагается привлечь средства жителей Франции для создания «Фонда помощи Украине».

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