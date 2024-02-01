Использование сбережений французов для финансирования киевского режима недопустимо, заявил в соцсети X* лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя статью газеты Le Monde, в которой предлагается привлечь средства жителей Франции для создания «Фонда помощи Украине».
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