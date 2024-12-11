Всё больше салехардцев за здоровый образ жизни

На прошедшей Неделе ГТО в спорткомплексе «Студенческий» было оживлённо и многолюдно. Желающие присоединиться к спортивному событию и испытать силу, ловкость и выносливость выполняли нормативы на заветный знак отличия.
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