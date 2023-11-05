Из акватории Белого моря провели испытательный пуск баллистической ракеты «Булава»

Атомный ракетный подводный крейсер «Император Александр Третий» выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.
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