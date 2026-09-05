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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас с каждым матчем на US Open повышает скорость первой подачи

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прибавляет в скорости первой подачи по ходу US Open . В первом круге против Романа Сафиуллина средняя скорость его первой подачи составила 181 км/ч, во втором против Жайме Фариа  – 185 км/ч, а в третьем против Ибина У – уже 188 км/ч.

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